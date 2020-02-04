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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.01.2020
10:36 31.01.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31 января 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,8707
|Земельный капитал
|24,9451
|Укрстройинвестбанк
|24,8500
|OTP Bank
|25,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,8500
|Мисто Банк
|25,0000
|Банк Сич
|24,8000
|Правекс
|25,0000
|OTP Bank
|24,8000
|Украинский Капитал
|25,0000
|Креди Агриколь
|24,7600
|Укргазбанк
|25,0000
|Приватбанк
|24,7500
|Укрстройинвестбанк
|25,0000
|Глобус
|24,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|25,0300
|Укргазбанк
|24,7000
|Креди Агриколь
|25,0400
|Райффайзен Банк Аваль
|24,6913
|Банк инвестиций и сбережений
|25,0500
|Мисто Банк
|24,6500
|Приватбанк
|25,0627
|Ощадбанк
|24,6000
|Банк Сич
|25,1000
|Правекс
|24,5000
|Глобус
|25,1000
|Проминвестбанк
|24,4500
|Ощадбанк
|25,2000
|Украинский Капитал
|24,2000
|Проминвестбанк
|25,3500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Мисто Банк
|27,5000
|Земельный капитал
|27,3566
|Земельный капитал
|27,5280
|OTP Bank
|27,3500
|OTP Bank
|27,5500
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Правекс
|27,5500
|Банк Сич
|27,3000
|Укрстройинвестбанк
|27,5500
|Укргазбанк
|27,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5800
|Креди Агриколь
|27,2500
|Банк Сич
|27,6000
|Правекс
|27,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Глобус
|27,2000
|Глобус
|27,6000
|Приватбанк
|27,1500
|Креди Агриколь
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0270
|Укргазбанк
|27,6000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Приватбанк
|27,6243
|Украинский Капитал
|26,7000
|Украинский Капитал
|27,7000
|Ощадбанк
|26,7000
|Ощадбанк
|27,7500
|Мисто Банк
|26,7000
|Проминвестбанк
|27,9000
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