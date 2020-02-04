Доллар 31 января дорожает относительно евро и слабо меняется к иене

Доллар США слегка укрепляется по отношению к евро и практически не меняется в паре с японской иеной на торгах в пятницу на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Евро торгуется утром в районе $1,1019 против $1,1032 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около 120,16 иены по сравнению со 120,20 иены в четверг. Курс доллара составляет 109,04 иены против 108,96 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,08% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,07%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,3099 против $1,3093 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1890 евро против 1,1869 евро.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи коронавируса.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за коронавируса. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с новой инфекцией, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем.