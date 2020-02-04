Стейблкоины превзошли по объему транзакций в сети Ethereum нативную монету

Большая часть стоимости в сети Ethereum передается через стабильные монеты, а не через ее собственную криптовалюту ETH. Такие данные приводит исследователь из компании Messari Райан Уоткинс.

По его словам, по большей части это связано с переходом на блокчейн Ethereum стейблкоина Tether (USDT).

«На еженедельной основе переворот произошел в середине 2019 года. С тех пор перемены поразительные», - отметил Уоткинс.

Сеть Ethereum позволяет множеству токенов работать в своей экосистеме на фоне функциональной совместимости, обеспечивая бесперебойные транзакции между несколькими сторонами.

Стабильные монеты ERC-20, однако на сегодня являются наиболее востребованными токенами в сети во многом из-за роста стейблкоина USDT, подчеркнул Уоткинс.

Tether начала миграцию USDT на блокчейн Ethereum в апреле 2019 года. В мае компания анонсировала перевод на протокол ERC-20 большего количества стейблкоинов.

Еще в августе, когда компания также предупреждала о переводе крупных объемов USDT на ERC-20, доминировало предложение стейблкоина на протоколе Omni. На данный момент, согласно сайту Tether, в сети Ethereum обращается почти 2,3 млрд USDT, а на Omni базируется только 1,55 млрд стабильных монет.

Напомним, стейблкоин USDT также выпущен на блокчейнах EOS и Tron, а также на сайдчейне биткоина Liquid. В планах Tether запустить монету на блокчейне Algorand.



