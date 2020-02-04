Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стейблкоины превзошли по объему транзакций в сети Ethereum нативную монету
09:48 31.01.2020 |
Большая часть стоимости в сети Ethereum передается через стабильные монеты, а не через ее собственную криптовалюту ETH. Такие данные приводит исследователь из компании Messari Райан Уоткинс.
По его словам, по большей части это связано с переходом на блокчейн Ethereum стейблкоина Tether (USDT).
«На еженедельной основе переворот произошел в середине 2019 года. С тех пор перемены поразительные», - отметил Уоткинс.
Сеть Ethereum позволяет множеству токенов работать в своей экосистеме на фоне функциональной совместимости, обеспечивая бесперебойные транзакции между несколькими сторонами.
Стабильные монеты ERC-20, однако на сегодня являются наиболее востребованными токенами в сети во многом из-за роста стейблкоина USDT, подчеркнул Уоткинс.
Tether начала миграцию USDT на блокчейн Ethereum в апреле 2019 года. В мае компания анонсировала перевод на протокол ERC-20 большего количества стейблкоинов.
Еще в августе, когда компания также предупреждала о переводе крупных объемов USDT на ERC-20, доминировало предложение стейблкоина на протоколе Omni. На данный момент, согласно сайту Tether, в сети Ethereum обращается почти 2,3 млрд USDT, а на Omni базируется только 1,55 млрд стабильных монет.
Напомним, стейблкоин USDT также выпущен на блокчейнах EOS и Tron, а также на сайдчейне биткоина Liquid. В планах Tether запустить монету на блокчейне Algorand.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 24,5 коп до 24,8646 грн/$1
|Нацбанк упростил доступ к банковской тайне для силовых структур
|Биржи АТР 4 февраля закрылись ростом в среднем более чем на 1% после распродаж ранее
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 04.02.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.02.20
|Золото продолжает дешеветь 4 февраля на позитивных статданных из США
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink