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Золото дешевеет 31 января на заявлениях ВОЗ по коронавирусу
08:35 31.01.2020 |
Стоимость золота снижается в пятницу утром после того, как заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации вокруг коронавируса вызвали увеличение спроса на рисковые активы и снижение - на более надежные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,7 доллара, или на 0,74%, до 1571,8 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,89%, до 17,832 доллара за унцию.
Мировые рынки в пятницу отыгрывают заявления ВОЗ вокруг коронавируса. Организация признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, однако она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой. По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
"Хотя ВОЗ объявила вирус международной чрезвычайной ситуацией, ее заявление прозвучало довольно оптимистично. Организация не одобрила некоторые меры, которых опасались рынки, поэтому они немного успокоились", - сказал старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак (Ilya Spivak), которого цитирует Рейтер.
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