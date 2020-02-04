В Китае раскрыли детали выпуска и обращения цифрового юаня

Финансовая компания Huatai Securities опубликовала отчет о деталях разрабатываемой платежной системы и цифровой валюты центрального банка Китая под названием DCEP (Digital Currency Electronic Payment).

«В отличие от цифровых валют в рамках децентрализованной системы, такой как биткоин, DCEP использует централизованную систему управления», - отмечено в документе.

DCEP как электронная форма юаня будет контролироваться Народным банком Китая (НБК), но выпускаться через несколько коммерческих банков. НБК станет центром, который создает цифровую валюту и утверждает транзакции.

Коммерческие банки будут давать запрос от имени клиентов на выпуск DCEP и проведение транзакций.

Такая двухуровневая система аналогична той, которая применяется при эмиссии фиатных валют. Но с цифровой валютой центробанк и правительство получат возможность контролировать все транзакции, чего не обеспечивают наличные платежи.

DCEP призвана заменить наличные деньги в обращении (агрегат М0) в отличие от существующих электронных платежных систем, например, Alipay, которые основаны на оцифровке средств на коммерческих банковских счетах (агрегаты М1 и М2). Цифровой юань предоставит возможность и оффлайн-транзакций.

Предполагается, что DCEP поможет справиться с проблемой теневого банкинга в стране. Ее также можно использовать для усиления контроля над гражданами в Системе социального кредита КНР.

Для обеспечения безопасности транзакций цифрового юаня, подобно биткоину и криптовалютам, будет использоваться криптография. Информация о транзакциях также будет шифроваться. Для защиты от взлома планируется применять технологию аутентификации, чтобы гарантировать, что средства расходуются владельцем.

Работу с данными, связанными с DCEP, должны осуществлять три центра, которые будут:

* управлять использованием актива;

* регистрировать пользователей;

* анализировать финансовые данные, генерируемые системой.

Цифровой юань обеспечит определенный уровень конфиденциальности - обладателем полной информации о транзакциях будет только центробанк.