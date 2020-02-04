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Мировой спрос на золото в IV квартале упал на 19%, за 2019 г - на 1% - WGC
17:45 30.01.2020 |
Общемировой спрос на золото в IV квартале 2019 года упал на 19%, до 1,045 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).
Основными драйверами снижения были спад спроса на ювелирные украшения и слитки, что в обоих случаях было реакцией на рост цен.
При этом по итогам всего 2019 года падение общемирового спроса на золото составило всего 1%, до 4,356 тыс. тонн. Огромный приток в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и аналогичные продукты сопровождался снижением потребительского спроса, связанного с ростом цен.
Год был отчетливо разделен на две половины, пишет WGC: стабильность или рост в большинстве секторов в первом полугодии и, в противоположность, обширный спад во втором.
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|IV кв. 2019
|Динамика к IV кв. 2018
|2019
|Динамика r 2018
|СПРОС
|1 045,2
|-19%
|4 355,7
|-1%
|Ювелирные украшения
|584,5
|-10%
|2 107,0
|-6%
|Технологические нужды
|83,8
|-1%
|326,6
|-2%
|Инвестиции
|267,3
|-33%
|1 271,7
|9%
|- монеты и слитки
|240,6
|-16%
|870,6
|-20%
|- ETF и схожие инструменты
|26,8
|-76%
|401,1
|426%
|Центробанки
|109,6
|-34%
|650,3
|-1%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 194,6
|-1%
|4 776,1
|2%
|Добыча
|889,5
|-2%
|3 463,7
|-1%
|Хедж
|-29,9
|против положительного хеджинга 11,8 т
|8,3
|против дехеджинга 12,5 т
|Вторичное золото
|335,0
|16%
|1 304,1
|11%
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