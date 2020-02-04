Мировой спрос на золото в IV квартале упал на 19%, за 2019 г - на 1% - WGC

Общемировой спрос на золото в IV квартале 2019 года упал на 19%, до 1,045 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Основными драйверами снижения были спад спроса на ювелирные украшения и слитки, что в обоих случаях было реакцией на рост цен.

При этом по итогам всего 2019 года падение общемирового спроса на золото составило всего 1%, до 4,356 тыс. тонн. Огромный приток в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и аналогичные продукты сопровождался снижением потребительского спроса, связанного с ростом цен.

Год был отчетливо разделен на две половины, пишет WGC: стабильность или рост в большинстве секторов в первом полугодии и, в противоположность, обширный спад во втором.

Спрос и предложение на рынке золота, т:



