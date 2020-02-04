НБУ 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения гривни, отмечает перелом тенденции к девальвации

"В начале года импорт преобладает над экспортом… Кроме того, мы видим активность компаний по выплате дивидендов… Когда видим на межбанковком валютном рынке, что есть какие-то угрозы или волатильность значений, мы выходим и продаем валюту. Мы это делали вчера и сегодня и мы видим, что рынок на это реагирует", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.
Сологуб отметил, что население использовало девальвационный тренд гривни для продажи иностранной валюты: с начала текущего месяца этот показатель составил $100 млн.
"Опять-таки, никаких изменений в политике Национального банка относительно курсообразования нет", - добавил он.