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НБУ улучшил прогноз международных резервов Украины к концу 2020г до $29,3 млрд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз международных резервов страны к концу 2020 года с $24 млрд до $29,3 млрд, а к концу 2021 года - до $31,6 млрд благодаря существенному улучшению оценки профицита сводного платежного баланса.
Согласно обнародованному НБУ прогнозу, на 2019 год оценка сальдо повышена до $6 млрд благодаря выплате "Газпромом" $2,9 млрд, на 2020 год - с 40,6 млрд до $3,2 млрд.
В 2021 году центробанк ожидает профицит сводного платежного баланса $1,6 млрд вместо прежнего прогноза дефицита в $1,1 млрд, а на 2022 год прогнозирует профицит в $0,4 млрд и рост резервов до $32,3 млрд.
Как сообщалось, международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд
Дефицит текущего счета в 2020-2022 гг. по-прежнему будет находиться в приемлемых пределах
Глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге в четверг добавил, что в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сузился до 0,7% ВВП, или $1,1 млрд, и значительный вклад в его уменьшение внесло получение "Нафтогазом" компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
"Однако и без учета этих средств дефицит текущего счета сузился благодаря меньшему дефициту внешней торговли товарами, устойчивому росту экспорта услуг, меньшим объемам репатриации дивидендов", - отметил Смолий.
В 2020-2022 гг. НБУ ожидает роста дефицита текущего счета до 3,2% ВВП, или $5,7 млрд, в 2021 году - соответственно 4,1% ВВП и $7,9 млрд и в 2022 году - 4% ВВП и $8 млрд.
"Расширение дефицита будет связано, в частности, высокими объемами инвестиционного импорту и снижением поступлений от транзита газа. Одновременно это будет компенсироваться более существенными поступлениями капитала в частный сектор в результате улучшения инвестиционного климата", - прокомментировал прогноз глава НБУ.
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