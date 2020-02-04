Deutsche Bank: цифровой юань подорвет главенство доллара на мировом финансовом рынке

Разрабатываемая Китаем цифровая валюта центрального банка может изменить эпицентр глобальной экономической мощи. К такому выводу пришли эксперты Deutsche Bank.

В докладе «Будущее платежей» они отметили, что страна сможет использовать CBDC в качестве «инструмента мягкой или жесткой силы» в экономике.

«Фактически, если компании, занимающиеся бизнесом в Китае, будут вынуждены принять цифровой юань, это, безусловно, подорвет главенство доллара на мировом финансовом рынке», - говорится в документе.

Точнее, речь идет о его опубликованной первой части под названием «Наличные деньги: Динозавр выживет... пока что».

Несмотря на бурное развитие цифровых платежей, в Deutsche Bank полагают, что наличные деньги останутся в экономике еще на десятилетия.

Среди факторов, способствующих этому, опрошенные в разных странах 3600 клиентов банка назвали то, что с наличными проще контролировать расходы, легко рассчитываться, они принимаются повсеместно и сохраняют анонимность покупок.

Тем не менее, цифровые платежи будут расти «со скоростью света», что приведет к исчезновению пластиковых карт, считают авторы доклада.

Мобильные платежи в течение следующих пяти лет вырастут в четыре раза, ожидают в Deutsche Bank. В наибольшей степени это коснется развивающихся стран.

Ранее бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф также высказал мнение, что финансовой гегемонии доллара угрожает именно цифровой юань, а не Libra или биткоин.



