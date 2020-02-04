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Эксперты призвали Китай повременить с выпуском собственной цифровой валюты
Китаю следует усилить сотрудничество с другими странами для регулирования криптовалютной индустрии, а не ускорять разработку собственной цифровой валюты, считают эксперты. Об этом сообщает South China Morning Post.
Так, бывший зампредседателя Народного банка Китая Чжу Минь отметил, что центробанк, разрабатывающий цифровой юань во многом как ответ Libra от Facebook, должен в первую очередь принять участие в разработке международного регулирования подобных активов.
Главный экономист КНР на Гонконгской фондовой бирже Ба Шусонг также считает, что для мониторинга цифровых валют необходима система, контролируемая с разных сторон, поскольку они обладают потенциалом изменить мировую финансовую систему.
«Сначала необходимо улучшить нормативную базу для технологии. Для этого необходимо международное сотрудничество», - заявил он.
Многие опасаются, что популярность Libra может усилить доминирующую роль доллара США. При этом аналитики Deutsche Bank считают, что цифровой юань подорвет главенство доллара на мировом финансовом рынке.
Экс-глава подразделения Банка Японии, курирующего платежные и расчетные системы, Хироми Ямаока также подчеркнул, что предстоящий запуск Libra стал причиной конкуренции центробанков, стремящихся сделать свои валюты и сервисы более привлекательными.
Отметим, на прошлой неделе центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии совместно с Банком международных расчетов создали группу для исследования цифровых валют центрального банка.
«Что-то вроде Libra сделало бы транзакции намного дешевле. Крупные центробанки должны показать, что они также прилагают усилия для повышения эффективности расчетов при использовании цифровых технологий», - считает Ба.
Напомним, в конце прошлого года в Народном банке КНР заявили, что разработка национальной цифровой валюты Китая находится на финальной стадии.
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