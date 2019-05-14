Финансовые новости
- |
- 14.05.19
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% до $9,9 млрд
Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
С начала года чистые резервы выросли на 3,1% с 9,644 млрд долларов.
Официальные резервные активы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 20,633 млрд долларов до 20,524 млрд долларов.
С начала года они сократились на 1,4% с 20,82 млрд долларов.
При этом валовые резервные обязательства в апреле сократились на 0,5% с 10,640 млрд долларов до 10,581 млрд долларов, с начала года они сократились на 5,3% с 11,176 млрд долларов, а в 2018 году - сократились на 7,9%.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Петренко прокомментировал «давление на судей» в деле ПриватБанка
ТОП-НОВОСТИ
|ПриватБанк. Еще на один шаг ближе к катастрофе или предательству
|Стремительный обвал курса доллара на межбанке захлебнулся
|Паническая атака. Коломойский купил Зеленскому Савченко?
|Закрыть Коломойского в Израиле. Как Белый дом пытается помочь Зеленскому думать своей головой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страховщики non-life-участники проекта "Открытое страхование" в 1 кв. собрали 2,3 млрд грн платежей, выплатили 900 млн грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.05.19
|Справочный курс гривни понижен на 3,84 коп. до 26,1441 грн
|ПриватБанк. Еще на один шаг ближе к катастрофе или предательству
|Остатки средств на корсчетах банков 14.05.19
|НБУ продал 13 мая банкам депозитные сертификаты на 12,1 млрд гривен
Это интересно
|Google разрешила покупать приложения Android за наличные
|Самый «живой» искусственный интеллект — Google Duplex — переходит в онлайн
|Google берёт контроль над обновлением ряда компонентов Android в свои руки
|Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10