В апреле денежная база выросла на 3,1% до 437 млрд гривен

В апреле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, выросла на 3,1% с 423,715 млрд гривен по состоянию на 1 марта до 437 млрд гривен по состоянию на 1 мая.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом с начала года денежная база выросла на 0,3% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в апреле выросла на 0,8% с 1 253,1 млрд гривен на 1 апреля до 1 262,99 млрд гривен на 1 мая, с начала года уменьшилась на 1,1% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в апреле увеличился на 3,1% с 343,510 млрд гривен на 1 апреля до 354,099 млрд гривен на 1 мая.

С начала года объем наличных сократился на 2,6% с 363,629 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.