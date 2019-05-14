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Золото дешевеет 14 мая после роста цены более чем на 1% днем ранее
09:28 14.05.2019 |
Цена на золото снижается во вторник утром после роста более чем на 1% в течение предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,35 доллара, или на 0,1%, до 1300,45 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро росла на 0,24% - до 14,812 доллара за унцию.
Во вторник инвесторы фиксируют прибыль после резкого роста стоимости драгоценного металла днем ранее, в результате которого она преодолела психологически важную отметку в 1300 долларов и достигла максимума с 11 апреля.
В то же время, несмотря на коррекцию, поддержку спросу на золото продолжает оказывать неопределенность в торговых отношениях США и КНР - в конце предыдущей неделе торговых конфликт двух стран усилился после того, как США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год - до 25% с 10%. В ответ в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
"Динамика цены на золото обусловлена стремлением инвесторов найти тихую гавань во время шторма, чтобы переждать его", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).
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