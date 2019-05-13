Финансовые новости
- |
- 13.05.19
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Убытки криптовалютных хедж-фондов в среднем составили 46% в прошлом году
19:07 13.05.2019 |
На фоне падения рынка, длившегося на протяжении 2018 года, криптовалютные хедж-фонды понесли убытки в среднем на 46%, пишет Financial Times со ссылкой на отчет аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и фирмы Elwood.
Тем не менее большинству из них удалось пережить «криптозиму». При этом из 150 проанализированных хедж-фондов, ориентированных на криптовалюты, только десять управляют активами на сумму более $10 млн.
Двумя крупнейшими игроками в этом сегменте являются Рantera Capital и Polychain Capital, последний из которых поддерживают венчурные фирмы Sequoia Capital и Andreessen Horowitz. О генеральном партнере последней, Марке Андриссене, на ForkLog есть отдельный большой материал.
При этом исследователи отметили, что проводить оценку криптовалютных хедж-фондов было непросто, так как многие из них не предоставляют оценку стоимости чистых активов для криптовалют. Более того, у 75% из них нет независимых директоров в правлении, что может стать причиной возможных конфликтов интересов.
«Все данные были предоставлены самими криптовалютными хедж-фондами, но эта информация не была подтверждена управляющими фондов», - отметил глава азиатского финтех- и криптовалютного направления PwC Генри Арсланьян.
В PwC ожидают, что ситуация изменится по мере развития отрасли, так как регуляторы обращают все больше внимания на криптоиндустрию.
Напомним, согласно отчету Vision Hill Advisors, четвертый квартал прошлого года выдался наихудшим для криптовалютных фондов. Так, медианная величина убытков фондов в IV квартале составила 18,8%.
Отметим также, в апреле Polychain Capital предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) данные, согласно которым стоимость активов в распоряжении фонда менее чем за год просела на треть.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закрыть Коломойского в Израиле. Как Белый дом пытается помочь Зеленскому думать своей головой
|Перетянуть электорат: Когда Тимошенко назовет Зеленского вторым Порошенко
|«Хаос» – это слово, которым западные партнеры чаще всего характеризуют «Зе-команду»
|Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стремительный обвал курса доллара на межбанке захлебнулся
|НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию
|Убытки криптовалютных хедж-фондов в среднем составили 46% в прошлом году
|Цена биткоина обновила максимум 2019 года, поднявшись выше отметки $7800
|Депозитные ставки для физлиц 13.05.19
|Доллар снижается, иена дорожает из-за усиления торгового конфликта США-КНР
Это интересно
|Самый «живой» искусственный интеллект — Google Duplex — переходит в онлайн
|Google берёт контроль над обновлением ряда компонентов Android в свои руки
|Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10
|9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019