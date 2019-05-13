Убытки криптовалютных хедж-фондов в среднем составили 46% в прошлом году

На фоне падения рынка, длившегося на протяжении 2018 года, криптовалютные хедж-фонды понесли убытки в среднем на 46%, пишет Financial Times со ссылкой на отчет аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и фирмы Elwood.

Тем не менее большинству из них удалось пережить «криптозиму». При этом из 150 проанализированных хедж-фондов, ориентированных на криптовалюты, только десять управляют активами на сумму более $10 млн.

Двумя крупнейшими игроками в этом сегменте являются Рantera Capital и Polychain Capital, последний из которых поддерживают венчурные фирмы Sequoia Capital и Andreessen Horowitz. О генеральном партнере последней, Марке Андриссене, на ForkLog есть отдельный большой материал.

При этом исследователи отметили, что проводить оценку криптовалютных хедж-фондов было непросто, так как многие из них не предоставляют оценку стоимости чистых активов для криптовалют. Более того, у 75% из них нет независимых директоров в правлении, что может стать причиной возможных конфликтов интересов.

«Все данные были предоставлены самими криптовалютными хедж-фондами, но эта информация не была подтверждена управляющими фондов», - отметил глава азиатского финтех- и криптовалютного направления PwC Генри Арсланьян.

В PwC ожидают, что ситуация изменится по мере развития отрасли, так как регуляторы обращают все больше внимания на криптоиндустрию.

Напомним, согласно отчету Vision Hill Advisors, четвертый квартал прошлого года выдался наихудшим для криптовалютных фондов. Так, медианная величина убытков фондов в IV квартале составила 18,8%.

Отметим также, в апреле Polychain Capital предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) данные, согласно которым стоимость активов в распоряжении фонда менее чем за год просела на треть.