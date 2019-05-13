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Депозитные ставки для физлиц 13.05.19
17:14 13.05.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 мая 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|13.05.19
|11.05.19
|13.05.19
|11.05.19
|13.05.19
|11.05.19
|3 месяца
|14.53
|14.42
|2.15
|2.05
|1.25
|1.13
|6 месяцев
|15.26
|15.15
|2.80
|2.71
|1.68
|1.57
|9 месяцев
|15.62
|14.99
|3.14
|2.86
|2.30
|2.15
|12 месяцев
|15.37
|15.25
|3.43
|3.34
|2.23
|2.16
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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