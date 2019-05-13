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Доллар снижается, иена дорожает из-за усиления торгового конфликта США-КНР
16:59 13.05.2019 |
Курс американского доллара в понедельник снижается, в то время как иена дорожает на фоне обострения конфликта США и Китая во внешней торговле и повышенного спроса на активы "тихой гавани".
"Отсутствие прогресса в торговом тупике между США и Китаем должно создать благоприятную среду для безопасных активов, в то время как серьезное усиление напряженности может привести к значительному росту цен на золото и иену", - полагает рыночный аналитик FXTM Хан Тан, слова которого приводит Dow Jones.
Евро торгуется днем в районе $1,1261 против $1,1233 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится сейчас в районе 122,89 иены по сравнению со 123,50 иены в пятницу. Курс доллара составляет 109,14 иены против 109,95 иены.
Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,3033 против $1,2998 в предыдущий рабочий день и 1,1575 евро против 1,1572 евро.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник снижается на 0,14%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,10%.
Последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что КНР не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.
Как следствие, ранее объявленное повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%. Кроме того, Д.Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
В ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующе ответные меры, заявил Лю Хэ, добавив, что взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".
В понедельник министерство финансов КНР объявило о повышении с 1 июня импортных пошлин на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд. Китай увеличит размер пошлин до 25% почти на 2,5 тыс. наименований продукции, ввозимой из США. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тыс. товаров, 10%-ной - еще около 1 тыс. товаров.
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