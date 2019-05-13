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Курсы валют по карточным операциям на 13.05.19
11:26 13.05.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 13 мая 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.1000
|26.3852
|29.0500
|29.6736
|3.7000
|4.0500
|ОТП Банк
|26.1600
|26.3200
|29.4000
|29.5500
|Укрсоцбанк (Уникредитбанк)
|26.1500
|26.4000
|29.2500
|29.7500
|Ощадбанк
|26.1000
|26.6000
|28.9500
|29.8500
|2.5000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.0500
|26.3500
|29.2000
|29.6000
|Укргазбанк
|25.8000
|26.3000
|29.0000
|29.6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.0417
|26.4500
|289855.0000
|29.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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