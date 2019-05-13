Финансовые новости
- |
- 13.05.19
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 9 млрд гривен
10:40 13.05.2019 |
Национальный банк в субботу, 11 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 996 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 42 банкам на сумму 8 996 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 10 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 069 млн гривен.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 148,762 млрд гривен, что на 34,7% больше чем за январь-март 2018 года.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса
|Проблемы с российской нефтью могут открыть для Украины новые возможности
|Омелян: асфальт, который построили мы, – не поплывет
|Зачем Зеленский создает совет пятерых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 13 мая закрылись в минусе на усилении напряженности в торговых отношениях США и КНР
|Курсы валют по карточным операциям на 13.05.19
|Mastercard инвестировала в британский финтехпроект Дубилета
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.05.19
|Остатки средств на корсчетах банков 13.05.19
|НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 9 млрд гривен
Это интересно
|Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10
|9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019
|В Германии открылся первый электрический автобан
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10