10 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $106,3 млн до $220,6 млн

В пятницу, 10 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 106,3 млн долларов по сравнению с 8 мая до 220,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 158,3 млн долларов по сравнению с 8 мая до 237,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 0,5% до 12,665 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 10 коп. в пятницу опустился на 4 коп. до 26,18 UAH/USD.