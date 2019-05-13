НБУ констатирует снижение ставок по гривневым депозитам

Национальный банк констатирует снижение ставок по гривневым депозитам.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+ 3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+ 7,6%).

В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет.

В то же время долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46,3%.

Украинцы продолжают отдавать предпочтение краткосрочным вкладам по требованию: в 1-м квартале доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%.

Срочные гривневые вклады населения выросли на 4%.

В феврале произошел перелом тенденции роста стоимости депозитов населения.

На конец 1-го квартала квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне снизилась на 0,8 п.п. от пикового значения и на 0,1 п.п. до 15,5% годовых, если сравнить с началом года.

Гривневые средства юридических лиц сократились на 4% из-за сезонных факторов и проведения компаниями налоговых платежей.

Объем средств бизнеса в банках в иностранной валюте вырос на 1,1%.

Единственной группой, которая наращивала вклады бизнеса в 1-м квартале, были государственные банки: гривневые средства росли в государственных банках, кроме Приватбанка (+ 10,5%), в иностранной валюте - в Приватбанке (+ 5,5%).

Стоимость гривневых средств бизнеса в банках в среднем снизилась на 0,8 п.п. до 13,7% годовых, однако оставалась выше, чем в среднем за последние 3,5 года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физических лиц.