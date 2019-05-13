Финансовые новости
- |
- 13.05.19
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ констатирует снижение ставок по гривневым депозитам
09:27 13.05.2019 |
Национальный банк констатирует снижение ставок по гривневым депозитам.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+ 3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+ 7,6%).
В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет.
В то же время долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46,3%.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение краткосрочным вкладам по требованию: в 1-м квартале доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%.
Срочные гривневые вклады населения выросли на 4%.
В феврале произошел перелом тенденции роста стоимости депозитов населения.
На конец 1-го квартала квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне снизилась на 0,8 п.п. от пикового значения и на 0,1 п.п. до 15,5% годовых, если сравнить с началом года.
Гривневые средства юридических лиц сократились на 4% из-за сезонных факторов и проведения компаниями налоговых платежей.
Объем средств бизнеса в банках в иностранной валюте вырос на 1,1%.
Единственной группой, которая наращивала вклады бизнеса в 1-м квартале, были государственные банки: гривневые средства росли в государственных банках, кроме Приватбанка (+ 10,5%), в иностранной валюте - в Приватбанке (+ 5,5%).
Стоимость гривневых средств бизнеса в банках в среднем снизилась на 0,8 п.п. до 13,7% годовых, однако оставалась выше, чем в среднем за последние 3,5 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физических лиц.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса
|Проблемы с российской нефтью могут открыть для Украины новые возможности
|Омелян: асфальт, который построили мы, – не поплывет
|Зачем Зеленский создает совет пятерых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 13 мая закрылись в минусе на усилении напряженности в торговых отношениях США и КНР
|Курсы валют по карточным операциям на 13.05.19
|Mastercard инвестировала в британский финтехпроект Дубилета
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.05.19
|Остатки средств на корсчетах банков 13.05.19
|НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 9 млрд гривен
Это интересно
|Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10
|9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019
|В Германии открылся первый электрический автобан
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10