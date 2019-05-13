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Банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физлиц, - НБУ
09:23 13.05.2019 |
Национальный банк отмечает, что банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физических лиц.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В январе-марте продолжило расти кредитование физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% - год к году.
При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%.
В январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года.
Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты.
В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.
Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7% благодаря росту портфеля розничных кредитов и проведению значительной финансовой реструктуризации Укрэксимбанком.
Качество кредитного портфеля в 1-м квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.
Национальный банк сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г/г в 2019 году.
Принимая во внимание такой рост портфеля, Национальный банк проведет оценивание связанных с этим рисков.
На основе полученных результатов будет принято решение о целесообразности введения более жестких стандартов оценки качества таких кредитов банками.
Как сообщали Українські Новини, банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса.
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