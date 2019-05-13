Банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физлиц, - НБУ

Национальный банк отмечает, что банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физических лиц.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В январе-марте продолжило расти кредитование физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% - год к году.

При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%.

В январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года.

Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты.

В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.

Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7% благодаря росту портфеля розничных кредитов и проведению значительной финансовой реструктуризации Укрэксимбанком.

Качество кредитного портфеля в 1-м квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.

Национальный банк сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г/г в 2019 году.

Принимая во внимание такой рост портфеля, Национальный банк проведет оценивание связанных с этим рисков.

На основе полученных результатов будет принято решение о целесообразности введения более жестких стандартов оценки качества таких кредитов банками.

Как сообщали Українські Новини, банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса.