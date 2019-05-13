Стоимость золота 13 мая снижается после роста в конце прошлой недели

Стоимость золота снижается в понедельник утром после роста на протяжении нескольких торговых сессий подряд в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,45 доллара, или на 0,19%, до 1284,95 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,59% - до 14,7 доллара за унцию.

В понедельник на рынке золота отмечается коррекция после повышения стоимости металла в конце прошлой недели. При этом поддержку спросу на металл оказывают новости, связанные с торговыми отношениями США и Китая.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне нового повышения пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что у участников торгов еще есть некоторая надежда на урегулирование торгового конфликта США И КНР, но и она исчезнет со временем. "Я ожидаю роста спроса на золото в ближайшие недели", - добавил эксперт.