Финансовый директор PayPal: время биткоина еще не наступило

Платежный гигант PayPal пока настороженно относится к криптовалютам, заявил финансовый директор компании Джон Рейни в интервью Yahoo Finance.





Он отметил, что PayPal уже тестировал возможность для мерчантов принимать к оплате биткоины. Однако компания установила, что пользователи предпочитали как можно быстрее переводить криптовалюту в фиат, вероятно, из-за волатильности.

При этом Рейни добавил, что PayPal продолжит изучать криптовалюты и их возможности.

«У нас есть команды, работающие с технологией блокчейн и криптовалютами. Мы хотим принимать участие [в этом процессе], каким бы ни было его будущее. Но я думаю, что для биткоина еще рановато», - сказал он.

Отметим, основатель PayPal Питер Тиль напротив ведет активную венчурную деятельность в криптовалютном секторе.

В частности, Founders Fund, где он является основным партнером, инвестировал в проект Blockfolio, занимающийся разработкой мобильного приложения для управления криптовалютным портфелем.

Кроме того, в апреле прошлого года фонд возглавил раунд финансирования блокчейн-стартапа Harbor, в рамках которого последний привлек 28 млн венчурных инвестиций.

