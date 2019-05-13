Иена дорожает к доллару 13 мая на эскалации торговой напряженности

Курс иены растет по отношению к доллару в понедельник утром после того, как очередной раунд торговых переговоров между США и КНР окончился без результатов, а Вашингтон повысил пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET курс доллара к иене опускался до 109,78 иены со 109,94 иены за доллар, курс евро к доллару опускался до 1,1230 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1233 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 97,34 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне нового повышения пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что торговый конфликт между США и Китаем усиливается, и иена укрепляется. "В целом реакция валютного рынка довольно ограниченная, поскольку есть факторы, которые поддерживают надежды на возможность урегулирования торгового конфликта. Например, есть возможность встречи лидеров двух стран на саммите G20", - сказал аналитик.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил в воскресенье, что президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече G20 в Японии в июне. По его словам, Китай на торговых переговорах с США отошел от некоторых прежних позиций, и Вашингтон ожидает, что Китай проведет изменения в своем законодательстве, чтобы закрепить потенциальные договоренности.