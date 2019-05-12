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НБУ за неделю купил на межбанке $80 млн
20:55 11.05.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период со 6 по 11 мая купил на межбанковском валютном рынке $80 млн.
Согласно сообщению на сайте центробанка, вся валюта была приобретена по наилучшему курсу (Matching).
Как сообщалось, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.
В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1213,1 млн, продал - $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.
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