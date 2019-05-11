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10 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 3,1 млрд гривен
11:23 11.05.2019 |
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 3 131,8 млн гривен на срок 14 дней 3 банкам по ставке 17,50%.
Как сообщали Українськi Новини, 8 мая Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 63 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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