Финансовые новости
- |
- 11.05.19
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
8 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $31,9 млн до $326,9 млн
10:57 11.05.2019 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37 млн долларов по сравнению с 7 мая до 395,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 0,5% до 12,665 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 10 коп. в среду также опустился на 10 коп. до 26,22 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Верланов прокоментировал инициативу Зеленского: Тогда нужно вернуть взнос тем, кто его уплатил
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пробил новый психологический минимум на вялых торгах 10 мая
|В морском трибунале ООН отвергли обвинения РФ против украинских судов
|По мнению Коломойского, новым главой Администрации Президента может стать Андрей Богдан
|Коломойский пошел Кернесом против Бойко и Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ начал стресс-тестирование 29 банков
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 7 млрд грн, нерезиденты – на 2,7 млрд грн
|Курсы валют по карточным операциям на 11.05.19
|10 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 3,1 млрд гривен
|НБУ продал 10 мая банкам депозитные сертификаты на 8,1 млрд гривен
|8 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $31,9 млн до $326,9 млн
Это интересно
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10
|9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019
|В Германии открылся первый электрический автобан
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков