Финансовые новости
- |
- 10.05.19
- |
- 21:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 10.05.19
17:20 10.05.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 мая 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|08.05.19
|10.05.19
|08.05.19
|10.05.19
|08.05.19
|10.05.19
|3 месяца
|14.41
|14.63
|2.05
|2.13
|1.13
|1.25
|6 месяцев
|15.14
|15.39
|2.71
|2.77
|1.55
|1.67
|9 месяцев
|15.49
|15.62
|3.02
|3.14
|2.13
|2.30
|12 месяцев
|15.23
|15.46
|3.36
|3.41
|2.13
|2.23
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|По мнению Коломойского, новым главой Администрации Президента может стать Андрей Богдан
|Коломойский пошел Кернесом против Бойко и Вилкула
|Курс доллара на межбанке скатывается на новые минимумы
|Национал-большевик Коломойский: Почему Зеленскому придется рвать с олигархом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку по поручительствам и рассмотрит их 20 мая
|JP Morgan понизил рекомендацию по еврооблигациям Ощадбанка и Укрэксимбанка
|Долларовый индекс 10 мая теряет 0,2% на более слабых, чем ожидалось, данных об инфляции в США
|Депозитные ставки для физлиц 10.05.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.05.19
|Курсы валют по карточным операциям на 10.05.19
Это интересно
|Представлена операционная система Android 10
|9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019
|В Германии открылся первый электрический автобан
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков
|Каждые две-три недели Apple покупает по одной компании