Домохозяйства Украины наращивают спрос на небанковские финансовые услуги - Нацкомфинуслуг

Население Украины в 2018 году существенно увеличило спрос на небанковские финансовые услуги, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Александр Залетов.

По его словам, за прошлый год объем страховых платежей, полученный от физических лиц, составил более 18,43 млрд грн, что на 18,5% больше, чем за 2017 год. В структуре розничного страхование преобладало обязательное страхование автогражданской ответственности с долей 20,8%, страхование жизни (20,6%), страхование автотранспорта (19,6%), медицинское страхование (7,1%) и страхование от несчастных случаев (6,9%). За 2018 год население получило от страховых компаний выплаты в размере 5,91 млрд грн, что на 18,8% больше, чем за 2017 год.

Совокупный размер вкладов населения в кредитных союзах к концу 2018 года составил 1,05 млрд грн, а выданных кредитов - 2,02 млрд грн, что на 6,1% и 11,6% соответственно больше, чем к концу 2017 года.

Размер пенсионных взносов населения в негосударственные пенсионные фонды на 31 декабря 2018 года составил 172 млн грн, что на 38,5% больше, чем на аналогичную дату 2017 года. При этом участники НПФ получили за прошлый год пенсионные выплаты в размере 113,6 млн грн, что на 71,1% больше, чем за 2017 год.

Сумма предоставленных ломбардами населению кредитов под залог за 2018 год составила 16,44 млрд грн, что на 0,3% больше, чем в 2017 году.

За отчетный период финансовые компании предоставили кредиты на сумму 47,9 млрд грн, что на 74,8% больше, чем в 2017 году.

Объем привлеченных средств доверителей фондами финансирования к 31 декабря 2018 года увеличился на 16,9% - до 40,2 млрд грн.

При этом А.Залетов отметил позитивную динамику развития финансовой инклюзии в сфере небанковских финансовых услуг в 2018 году. По его словам, законодательные инициативы Нацкомфинуслуг по развитию е-коммерции позволили в 2018 году запустить электронный полис на рынке страхования и создать предпосылки цивилизованного развития онлайн кредитования.

Дальнейшее развитие рынка небанковских финансовых услуг, считает А.Залетов, зависит от принятия изменений в законодательство, направленных на ускорение финансовой инклюзизии цифровых и мобильных технологий, а также идентификации и верификации клиентов при предоставлении небанковских финансовых услуг он-лайн. Речь идет о законопроектах №2456-д от 29 декабря 2015 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" и №9417 от 19 декабря 2018 года "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Это приведет к расширению использования небанковских финансовых услуг для повышения уровня жизни населения, а также для увеличения инвестиций в е-комерцию как составляющей современной инфраструктуры финансовой системы, считает член Нацкомфинуслуг.

