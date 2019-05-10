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Справочный курс гривни вырос на 4,23 коп. до 26,2178 грн
12:53 10.05.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,23 коп. до 26,2178 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 8,70 коп. до 26,2601 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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