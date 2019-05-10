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8 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 63 млн гривен
11:01 10.05.2019 |
В среду, 8 мая, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 63 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 63 млн гривен по ставке 19,50% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 537,8 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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