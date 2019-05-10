Доллар США 10 мая слабо снижается к евро, дорожает к остальным валютам

Курс доллара США незначительно снижается в паре с евро, стабилен по отношению к японской иене и сдержанно дорожает почти во всех остальных парах, инвесторы ждут новостей о торговых переговорах США и Китая, а также об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Курс евро к 9:59 кв находился на уровне $1,1228 по сравнению с $1,1216 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс американской валюты относительно японской почти не изменился - 109,78 иены против 109,77 иены на завершение торгов в четверг. Между тем евро поднялся со 123,09 до 123,26 иены.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику курса доллара относительно валют шести основных торговых партнеров США, поднялся на 0,03%. Более широкий WSJ Dollar (16 основных валютных пар с долларом) увеличился на 0,07%.

В пятницу инвесторы и аналитики также ждут публикации новых данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в 15:30 кв. По оценкам экспертов, опрошенных Dow Jones, инфляция в годовом выражении усилилась с 1,9% в марте до 2,1% в апреле, тогда как рост цен относительно предыдущего месяца остался на уровне 0,4%.