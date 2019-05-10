Финансовые новости
- |
- 10.05.19
- |
- 09:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На новых банкнотах в Австралии нашли опечатку. Деньги останутся в обороте
На 46 миллионах купюр австралийских долларов найдена опечатка. Ее обнаружили спустя много месяцев после того, как новая купюра номиналом $50 была запущена в оборот.
В микротексте банкноты неверно написано слово "ответственность" - в нем пропущена буква (в слове "responsibility" не хватает одной "i", "responsibilty"). Это официально подтвердил Резервный банк Австралии, пообещав, что в будущих тиражах опечатку исправят. Купюры с опечаткой останутся в обороте.
На банкноте с одной стороны изображен писатель и изобретатель из коренных народов Дэвид Юнайпон, а с другой - Эдит Коуэн, первая женщина-член парламента Австралии.
Ошибка закралась с той стороны, где изображена Коуэн - в текст ее первой речи в парламенте. "Это большая ответственность - быть здесь единственной женщиной, и я хочу подчеркнуть необходимость присутствия здесь других женщин", - гласит надпись.
В октябре прошлого года многомиллионный тираж купюр напечатали с использованием новых технологий для улучшения читабельности и предотвращения подделок. На банкноте есть четыре выпуклости, чтобы ее легче было идентифицировать.
Банкнота в 50 долларов - самая популярная в Австралии, и чаще всего выдается банкоматами.
Австралия - первая страна, начавшая использовать полимерные банкноты, которые разработали в австралийском Государственном объединеним научных и прикладных исследований и представили в 1988 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке скатывается на новые минимумы
|Национал-большевик Коломойский: Почему Зеленскому придется рвать с олигархом
|«Конструктивная шавка». Почему Коломойский презирает Зеленского
|Шарий-стайл НАБУ. Зачем спикеру Парубию шьют «коррупционный заплыв»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На новых банкнотах в Австралии нашли опечатку. Деньги останутся в обороте
|Объем денежных переводов в мире побил все рекорды
|Ограничения на валютном рынке будут постепенно отменяться - НБУ
|Биржи США закрылись 9 мая в минусе на ожидании новостей по переговорам с Китаем
|Курс доллара на межбанке скатывается на новые минимумы
|НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии
Это интересно
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков
|Каждые две-три недели Apple покупает по одной компании
|Топ-3 апрельского рейтинга AnTuTu оккупирован смартфонами Xiaomi
|Украинский стартап подал иск против Apple
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер