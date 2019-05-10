Ограничения на валютном рынке будут постепенно отменяться - НБУ

Имеющиеся на сегодня меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время Национальный банк и в дальнейшембудет постепенную либерализацию валютного рынка.

Об этом говорится в Отчете НБУ о введении мер защиты, подготовленного в соответствии с требованиями Закона Украины "О валюте и валютных операциях" для отчетности перед обществом в отношении процесса движения к полной свободы проведения валютных операций, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что все ограничения, которые до сих поростаются на валютном рынке, были введены до 2016 года. Этому предшествовали накоплению существенных макроэкономических дисбалансов в течение 2010-2013 годов, аннексия Россией Крыма и развертывания военного конфликта на Востоке в 2014-2015 годах и введения торговых ограничений со стороны РФ.

Эти события стали причиной нескольких волн значительной девальвации гривни с одновременным повышением спроса на иностранную валюту и углублением ее дефицита в течение 2014-2015 годов. Для восстановления макрофинансовой стабильности Национальный банк расширил перечень мер защиты на валютном рынке, направленных на предотвращение оттока капитала, стабилизации спроса на иностранную валюту и валютных поступлений.

"Внедрение этих мероприятий позволило восстановить экономическое развитие государства. В течение 2016-2018 годов ВВП Украины устойчиво росло. Потребительская инфляция сократилась с 43,3% на конец 2015 года до 9,8% на конец 2018 года. Международные резервы за этот период существенно выросли и удерживаются на уровне более 20 млрд долл. США", - говорится в сообщении НБУ.

Вместе с тем, несмотря на улучшение основных экономических показателей и стабилизацию финансовой системы, определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются, поэтому, указывают в НБУ, продолжение части мер защиты на валютном рынке является необходимым.