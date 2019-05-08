Долларовый индекс стабилен, трейдеры ждут новых сигналов о ходе переговоров США и КНР

Долларовый индекс стабилен на торгах в среду, иена дорожает в ожидании сигналов относительно хода очередного раунда торговых переговоров США и Китая, стартующего в Вашингтоне.

Иена укрепляется на фоне роста спроса на активы "тихой гавани".

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1196 по сравнению с $1,1191 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены опустился до 110,07 иены против 110,26 иены накануне. Стоимость американской валюты опускалась в ходе торгов ниже 110 иен впервые с марта, пишет MarketWatch.

Курс евро упал до 123,31 иены по сравнению с 123,39 иены накануне.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступавший во Франкфурте в среду, заявил, что стимулирующая политика Центробанка позволила создать более 10 млн рабочих мест в еврозоне и способствует увеличению зарплат, что, по его мнению, поможет ЕЦБ добиться цели по инфляции на уровне 2%.

Курс британского фунта стерлингов к доллару США опустился до $1,3011 по сравнению с $1,3075 на закрытие рынка в среду на сигналах о том, что переговоры между Консервативной партией и лейбористами относительно условий Brexit, продолжающиеся уже несколько недель, близки к провалу.