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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.05.19
12:37 08.05.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 8 мая 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 06.05
|759817.91
|337088.49
|353469.83
|24705.47
|8469.89
|36084.24
|на 07.05
|759943.92
|337088.49
|353477.31
|24811.55
|8480.83
|36085.75
|на 08.05
|759282.84
|337088.49
|352456.28
|24815.66
|8460.04
|36462.37
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 8 мая – 26,34002 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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