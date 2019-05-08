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6 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $14,1 млн до $273,5 млн
10:52 08.05.2019 |
В понедельник, 6 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 14,1 млн долларов по сравнению с 3 мая до 273,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 78,3 млн долларов по сравнению с 3 мая до 363,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 12 коп. в понедельник опустился на 6 коп. до 26,42 UAH/USD.
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