Золото 8 мая дорожает на снижении аппетита к риску

Стоимость золота растет в среду утром, поскольку инвесторы предпочитают более надежные активы рисковым на фоне опасений за перспективы торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,55 доллара, или на 0,2%, до 1288,15 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималсь на 0,18% - до 14,953 доллара за унцию.

Инвесторов беспокоят перспективы мировой экономики в свете риска обострения торговых отношений США и Китая после последних заявлений американской стороны. В начале недели торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил озвученные президентом страны Дональдом Трампом планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров".

"Поддержку стоимости золота сейчас оказывает отказ инвесторов от риска", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley). В среду отмечаются распродажи на биржах Азии, биржи США во вторник снижением на 1,7-2% на опасениях обострения торгового конфликта с Китаем.