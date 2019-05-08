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Иена 8 мая дорожает к доллару на сохранении торговой неопределенности
09:40 08.05.2019 |
Курс иены укрепляется к доллару в среду после того, как риск эскалации торгового конфликта США и Китая усилил опасения за мировую экономику и увеличил спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EET курс доллара к иене опускался до 109,97 иены со 110,24 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1205 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,119 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 97,45 пункта.
В ночь на вторник торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил озвученные президентом страны Дональдом Трампом планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров". Трейдеры опасаются негативного влияния торгового конфликта США и Китая на всю мировую экономику и отдают предпочтение более надежным активам, к которым относится и японская иена.
Стратег по валютному и фондовому рынку Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада (Shusuke Yamada) сказал агентству Рейтер, что трейдеры долгое время предпочитали длинные позиции по доллару к иене в условиях низкой волатильности на мировых фондовых рынках.
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