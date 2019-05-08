Минфин понизил ставки по ОВГЗ вслед за учетной ставкой НБУ

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|138
|139
|140
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000202667
|Первичное размещение UA4000203921
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|1 500 000
|1 500 000
|-
|Дата проведения
|07.05.2019
|07.05.2019
|07.05.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.05.2019
|08.05.2019
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности, %
|18.00
|18.50
|18.33
|Срок обращения (дней)
|119
|182
|364
|Срок погашения
|04.09.2019
|06.11.2019
|06.05.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 455 866 000.00
|2 319 561 000.00
|1 372 733 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 500 000 000.00
|1 500 000 000.00
|1 372 733 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 559 341 000.00
|3 741 448 000.00
|1 372 733 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|43
|22
|15
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|43
|22
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.00
|19.00
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.25
|18.20
|17.75
|Установленная доходность, %
|18.50
|18.50
|18.50
|Средневзвешенная доходность, %
|18.33
|18.41
|18.33
|Поступление в бюджет
|1 415 401 051.76
|1 373 905 026.56
|1 161 041 784.03
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|141
|142
|143
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202469
|Доразмещение UA4000194468
|Доразмещение UA4000173371
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|07.05.2019
|07.05.2019
|07.05.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.05.2019
|08.05.2019
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|02.10.2019
|19.06.2019
|28.08.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|18.12.2019
|26.02.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|17.06.2020
|26.08.2020
|Срок оплаты процентов
|16.12.2020
|24.02.2021
|Срок оплаты процентов
|16.06.2021
|25.08.2021
|Срок оплаты процентов
|23.02.2022
|Срок оплаты процентов
|24.08.2022
|Срок оплаты процентов
|22.02.2023
|Срок оплаты процентов
|23.08.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|83.75
|50.00
|Номинальный уровень доходности,
|17.25
|16.75
|10.00
|Срок обращения (дней)
|511
|770
|1 568
|Срок погашения
|30.09.2020
|16.06.2021
|23.08.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|405 996 000.00
|1 431 153 000.00
|1 201 873 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|255 000 000.00
|1 251 153 000.00
|1 201 873 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 389 083 000.00
|2 761 153 000.00
|4 734 273 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|5
|14
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|3
|12
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.25
|18.00
|16.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.99
|17.50
|16.00
|Установленная доходность, %
|18.00
|17.95
|16.00
|Средневзвешенная доходность, %
|17.99
|17.75
|16.00
|Поступление в бюджет
|256 816 500.00
|1 309 698 764.28
|1 005 979 719.73
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|144
|145
|146
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202568 (ном. в инвалюте, $)
|Первичное размещение UA4000203939 (ном. в инвалюте с досроч.погаш., $)
|Первичное размещение UA4000203947 (ном. в инвалюте с досроч.погаш., $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|07.05.2019
|07.05.2019
|07.05.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.05.2019
|08.05.2019
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|17.10.2019
|08.08.2019
|22.08.2019
|Срок оплаты процентов
|16.04.2020
|06.02.2020
|20.02.2020
|Срок оплаты процентов
|15.10.2020
|06.08.2020
|20.08.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|37.50
|19.25
|19.25
|Номинальный уровень доходности, %
|7.50
|3.85
|3.85
|Срок обращения (дней)
|526
|456
|470
|Срок погашения
|15.10.2020
|06.08.2020
|20.08.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8 207 000.00
|73 000 000.00
|83 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8 207 000.00
|73 000 000.00
|83 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|42 778 000.00
|73 000 000.00
|83 000 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|16
|1
|2
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|16
|1
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|7.25
|–
|–
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|7.25
|–
|–
|Установленная доходность, %
|7.25
|3.85
|3.85
|Средневзвешенная доходность, %
|7.25
|–
|–
|Поступление в бюджет
|8 271 178.74
|73 706 640.00
|83 681 430.00
Данные: Минфин Украины