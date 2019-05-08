Минфин понизил ставки по ОВГЗ вслед за учетной ставкой НБУ

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, ставших первыми первых после понижения Нацбанком учетной ставки с 18% до 17,5% годовых, добилось снижения ставок по большинству гривневых бумаг.

Согласно публикации на сайте ведомства, наибольшего успеха Минфин добился при продаже 4-х и 6-месячных бумаг, предложение которых он ограничил лимитами по 1,5 млрд грн.

Ставки отсечения по ним просели на 0,5 процентных пункта - до 18,5% годовых, а средневзвешенные ставки размещения - соответственно на 0,64 п.п. и 0,58 п.п., до 18,33% и 18,41% годовых.

Спрос на покупку 4-мес. ОВГЗ по сравнению с предыдущими аукционами 23 апреля вырос на 26% - до 4,46 млрд грн (здесь и далее по номиналу), тогда как на покупку 6 мес. уменьшился на 30,5% - до 2,32 млрд грн.

Из других выпусков спрос увеличился только по годичным бумагам - в 2,5 раза, до 1,37 млрд грн. Тогда как по более длинным, ранее популярным среди нерезидентов, он заметно упал: по 1,5-летним и 2-летним - вдвое, до 0,41 млрд грн и 1,43 мрд грн, по 5-летним - втрое, до 1,2 млрд грн.

В результате Минфин незначительно понизил ставки отсечения только по 1,5-летним и 2-летним бумагам - соответственно на 0,25 п.п. и 0,05 п.п., до 18% и 17,95% годовых. А по годичным и 5-летним бумагам они остались на уровне соответственно 18,5% и 16% годовых.

Ряд покупателей готовы были пробрести годичные бумаги и под 17,75%, а 2-летние - под 17,5% годовых, что позволило опустить средневзвешенные ставки размещения чуть сильнее, чем ставки отсечения - соответственно до 18,33% и 17,75% годовых.

В целом спрос на гривневые ОВГЗ по сравнению с предыдущими аукционами уменьшился на 22,5% - до 11,19 млрд грн (по номиналу), а объем размещения - на 42%, до 6,52 млрд грн.

Что касается долларовых бумаг, то Минфин привлек $8,27 млн на 1,5 года под 7,25% годовых, а еще $157,39 млн ему принесла продажа бумаг с досрочным погашением под прежние 3,85% годовых. В отличие от обычных долларовых ОВГЗ на эти инструменты вновь было подано всего по одной - две заявки, что может свидетельствовать о нерыночном спросе на них.