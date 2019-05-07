Евро дешевеет 7 мая после ухудшения прогнозов роста ВВП еврозоны

Евро дешевеет относительно доллара США и иены на торгах во вторник вслед за понижением Европейской комиссией (ЕК) прогнозов роста экономики еврозоны на текущий и следующий годы.

ЕК ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся в феврале 1,3%, отметив, в частности, неопределенность на мировых рынках. Прогноз роста экономики региона на 2020 год понижен до 1,5% с 1,6%.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,1180 по сравнению с $1,1199 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 123,65 иены против 124,05 иены накануне.

Курс доллара относительно иены уменьшилась до 110,6 иены против 110,76 иены на закрытие предыдущей сессии.

Поддержку иене оказывает повышение спроса на валюты "тихой гавани" в условиях возросшей неопределенности относительно исхода торговых переговоров США и Китая.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 мск). Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.

Курс турецкой лиры к доллару США опустился во вторник до минимального уровня за семь месяцев на фоне усиления политической нестабильности.

По данным на 16:15 МСК пара доллар/лира торговалась на уровне 6,1430 лиры/$1, что на 1% выше уровня предыдущей сессии. В ходе торгов рост курса доллара к лире достигал 1,5%, пара вплотную приближалась к психологически важной отметке в 6,2 лиры/$1.

Ослабление лиры во вторник связано с "опасениями усиления политической нестабильности после отмены турецким Центризбиркомом результатов выборов мэра Стамбула", цитирует MarketWatch аналитика ForexLive Джастина Лоу.

Накануне стало известно, что Центризбирком Турции отменил итоги выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за многие годы победила оппозиция. Повторные выборы назначены на 23 июня.