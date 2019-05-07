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НБУ продал 6 мая банкам депозитные сертификаты на 20,5 млрд гривен
11:15 07.05.2019 |
Национальный банк в понедельник, 6 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 20 546 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 52 банкам на сумму 20 546 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 3 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 54 797 млн гривен.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 148,762 млрд гривен, что на 34,7% больше чем за январь-март 2018 года.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
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