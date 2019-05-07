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6 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 3 млрд гривен
11:05 07.05.2019 |
В понедельник, 6 мая, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 000 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 3 000 млн гривен по ставке 19,50% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 3 мая Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 6 000 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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