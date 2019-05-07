3 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $64,6 млн до $259,4 млн

В пятницу, 3 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 64,6 млн долларов по сравнению с 2 мая до 259,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 64,7 млн долларов по сравнению с 2 мая до 285,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 19 коп. в пятницу опустился на 12 коп. до 26,48 UAH/USD.