Золото 7 мая слабо дорожает на торговой неопределенности

Стоимость золота слабо растет во вторник утром на фоне неопределенности в торговых отношениях США и Китая, которая поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1283,9 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро росла на 0,01% - до 14,928 доллара за унцию.

Мировые инвесторы ждут следующего раунда торговых переговоров между США и Китаем 8 мая в Вашингтоне. Предыдущий раунд переговоров США прошел в Пекине 30 апреля. Трейдеры с оптимизмом ждали скорого заключения долгосрочного торгового соглашения между США и КНР, однако в выходные американский президент Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Это заявление насторожило трейдеров и спровоцировало отказ от рисковых активов.

Руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что существенным фактором для поддержки цены на золото является эскалация торговой напряженности.