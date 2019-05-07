Иена дорожает к доллару 7 мая на сохранении торговой неопределенности

Курс иены растет к доллару во вторник утром на фоне сохранения неопределенности перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 EET курс доллара к иене опускался до 110,65 иены со 110,76 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1212 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,39 пункта.

Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне. Инвесторы были настроены довольно оптимистично и ожидали скорого заключения торгового соглашения между США и КНР, однако в выходные американский президент Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Это заявление насторожило трейдеров и способствовало отказу от рисковых активов.

Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что для Китая срыв переговоров был бы не очень благоприятным фактором для внутренней экономики. "Я думаю, что они хотят заключить сделку так или иначе", - отметил эксперт.