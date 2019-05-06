Финансовые новости
- |
- 06.05.19
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 06.05.19
12:53 06.05.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 мая 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.3500
|26.7380
|29.3000
|29.9401
|3.7000
|4.1100
|ОТП Банк
|26.5300
|26.6800
|29.7000
|29.8500
|Укрсоцбанк (Уникредитбанк)
|26.3000
|26.7000
|29.3000
|29.9500
|Ощадбанк
|26.3000
|26.8500
|29.0000
|30.1000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.3500
|26.6500
|29.3000
|29.7500
|Укргазбанк
|26.3000
|26.8000
|29.3000
|29.9000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.3158
|26.7000
|29.2398
|29.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко: Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней
ТОП-НОВОСТИ
|Советник Зеленского предлагает ввести всеобщее декларирование
|Отвлекающее направление. Почему «гибриды» заметили продвижение ВСУ под Докучаевском только сейчас
|Гривня отыграла на межбанке утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 06.05.19
|Иена активно дорожает 6 мая на заявлениях Трампа, доллар стабилен к евро
|Биржи КНР 6 мая закрылись падением на 5-7%, максимума с февраля 2016 г, на заявлениях Трампа
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.05.19
|Курсы валют по карточным операциям на 06.05.19
|НКЦБФР начала адаптацию условий биржевой торговли в Украине соответственно европейским правилам
Это интересно
|Volkswagen потерял из-за «дизельного скандала» уже 30 млрд евро
|Microsoft запустила «отзеркаливание» оповещений Android на Windows 10
|15 правил этикета при написании электронных писем
|Самой красивой банкнотой в 2018 году признана купюра в 10 канадских долларов
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi