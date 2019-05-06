Финансовые новости
- |
- 06.05.19
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 06.05.19
12:36 06.05.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 6 мая - 26480461 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 мая
|43641.3
|3 мая
|60648.4
|6 мая
|57095.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 6 мая - 26480461 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко: Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней
ТОП-НОВОСТИ
|Советник Зеленского предлагает ввести всеобщее декларирование
|Отвлекающее направление. Почему «гибриды» заметили продвижение ВСУ под Докучаевском только сейчас
|Гривня отыграла на межбанке утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 06.05.19
|Иена активно дорожает 6 мая на заявлениях Трампа, доллар стабилен к евро
|Биржи КНР 6 мая закрылись падением на 5-7%, максимума с февраля 2016 г, на заявлениях Трампа
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.05.19
|Курсы валют по карточным операциям на 06.05.19
|НКЦБФР начала адаптацию условий биржевой торговли в Украине соответственно европейским правилам
Это интересно
|Volkswagen потерял из-за «дизельного скандала» уже 30 млрд евро
|Microsoft запустила «отзеркаливание» оповещений Android на Windows 10
|15 правил этикета при написании электронных писем
|Самой красивой банкнотой в 2018 году признана купюра в 10 канадских долларов
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi