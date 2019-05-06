В апреле чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $300 млн

В апреле чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке обеспечила пополнение резервов на 300 млн долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, передают Українські Новини.

Отмечается, что на валютном рынке в апреле сохранялась благоприятная ситуация.

Предложение иностранной валюты от клиентов банков преобладал над спросом на нее, в частности благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ.

В результате на валютном рынке в течение большей части месяца превалировал ревальвационный тренд - гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

Национальный банк осуществлял интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.

По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 625 млн долларов.

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.