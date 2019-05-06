2 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $32,9 млн до $194,8 млн

В четверг, 2 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 32,9 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 194,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 57,4 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 220,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 21 коп. в четверг вырос на 19 коп. до 26,60 UAH/USD.